Газпром за три месяца продал Украине семь миллиардов кубов газа

Об этом говорится в отчетности российской газовой монополии по РСБУ, которая имеется в распоряжении УНИАН.

«В 2012 году и I квартале 2013 года ОАО «Газпром» реализовало на территории стран ближнего зарубежья 64,42 и 16,67 млрд куб. м природного газа соответственно», - говорится в документе.

При этом в третьем квартале в Украину было поставлено 6,93 млрд куб. м, в Беларусь - 6,24 млрд куб. м, в Молдову - 0,85 млрд куб. м, в Литву - 1,05 млрд куб. м, в Латвию - 0,295 млрд куб. м, Эстонию - 0,22 млрд куб. м, Казахстан - 0,35, Южную Осетию - 0,012, Армению - 0,67 млрд куб. м, Грузию - 0,05 млрд куб. м.

В документе отмечается, что основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая, в свою очередь, является самым крупным потребителем газа среди стран СНГ и Балтии.

Также в компании напоминают, что в январе 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «НафтогазУкраины» подписан прямой долгосрочный контракт на поставку газа потребителям Украины. При этом о цене поставляемого газа не сообщается.

Кроме этого сообщается, что в I квартале 2013 г. контрактная цена для Беларуси составила 160,67 долл. за тыс. куб. м.

Для Молдовы в I квартале 2013 г. контрактная цена составила 377,74 долл. за тыс. куб. м.

Также отмечается, что в 2011-2013 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова. Неплатежи названных потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ОАО «Газпром».

Цена газа для покупателей в странах Балтии соответствует европейскому уровню и рассчитывается по формуле в зависимости от усредненной за 6-9 месяцев цены мазута и газойля, что соответствует европейским и мировым нормам.

В I квартале 2013 г. средневзвешенная по странам Балтии цена составила 437,79 долл. за

тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным ДК «Укртрансгаз», Украина в апреле 2013 года увеличила импорт газа из Европы по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз - до 120,1 млн куб. м с 24,3 млн куб. м.

Напомним, что в феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл.