Эксперты: Инвесторы должны обратить внимание на пищевую отрасль Украины

Так, вложение средств в производство сельхозсырья, например зерновых, уже стало довольно распространенным явлением. Однако, по убеждению экспертов, инвесторы должны обратить внимание на пищевую и перерабатывающую отрасли. Они крайне перспективны, так как в ближайшее время их продукция может массово выйти на иностранные рынки.

Иностранные инвесторы вкладывают все больше средств в сельское хозяйство. С января по март капитальные инвестиции в аграрный сектор составили 2,5 миллиарда гривен, что на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По словам директора ЕБРР в Украине Шевки Акюнера, в основном, инвесторов интересуют отрасли, связанные с производством сельхозсырья, например зерна. Однако перспективными для вложения средств являются также пищевая и перерабатывающие отрасли.

«Я убежден, что аграрный сектор наиболее привлекателен в Украине для инвесторов. И мы видим интерес многих стран к нему. Выгодным является вложение средств в производство не только сырья, но и готовой продукции. А это, в свою очередь, предусматривает инвестиции в производство высокотехнологичной техники и оборудования», − отметил эксперт.

С ним соглашается и президент Американской Торговой Палаты Хорхе Зукоски. Он убежден − чтобы увеличить инвестиции в пищевую и перерабатывающую отрасли, нужно унифицировать украинское законодательство в сфере качества и безопасности продукции с международным, в частности европейским.

«Необходимо привлекать инвестиции в пищевую и перерабатывающую промышленность. И чтобы инвесторы вкладывали средства в эти отрасли, нужно, прежде всего, создать систему контроля качества и безопасности продукции. А гармонизация стандартов в этой сфере с требованиями, например, Европы, увеличит приток инвестиций. В частности, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», − подчеркнул Хорхе Зукоски.

Оба специалиста сошлись во мнении, что в любом случае аграрный сектор Украины является едва ли не самым привлекательным для инвесторов. И такая тенденция сохранится.

«ЕБРР намерен серьезно поддерживать аграрный сектор, как ключевой и стратегический в Украине. Мы уже привлекли в сельское хозяйство около 3 миллиардов евро и способствовали реализации 76 проектов с тех пор, как мы работаем в Украине. И каждый год мы вкладываем до 200-250 миллионов евро», − подчеркнул Шевки Акюнер.

В свою очередь, Хорхе Зукоски отметил, что аграрная отрасль является одним из ключевых секторов для дальнейшего экономического роста Украины.