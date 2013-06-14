Суд обязал частную компанию вернуть краны Одесскому морпорту

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, решением суда удовлетворен иск Черноморского прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в интересах государства к частной компании, которая специализируется на погрузке/разгрузке судов.

«Договор аренды государственного недвижимого имущества, заключенный между ГП «Одесский морской торговый порт» и этим обществом, расторгнут», - сообщили в пресс-службе.

В частности, суд обязал ответчика вернуть порту портальные краны стоимостью 32 млн грн по акту приема-передачи о возврате имущества. Во исполнение судебного решения компанией (обществом) также перечислены на счет порта 4,03 млн грн задолженности по арендной плате. Кроме того, сторонами 10 июня заключен договор о расторжении указанного договора аренды и подписан акт приема-передачи кранов.