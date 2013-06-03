Убытки, нанесенные Одессе ураганом, исчисляются десятками миллионов

В Одессе 38 человек получили травмы различной степени тяжести во время разбушевавшейся стихии в пятницу вечером 31 мая. Семеро из них были госпитализированы, двоих уже выписали. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации мэрии.

31 человек обратился за амбулаторной помощью.

Ущерб, нанесенный городу ураганом, исчисляется десятками миллионов гривен.

Во время непогоды погиб 48-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Педагогической. Мужчина получил смертельный удар током.

Как сообщал УНИАН, в Одессе после урагана, пронесшегося вечером 31 мая, без электроэнергии продолжают оставаться 150 жилых домов.Без газоснабжения остаются 11 абонентов Коминтерновского района и восемь объектов. В городе распилены и убраны свыше 700 деревьев. За последние сутки сотрудники ГСЧС и коммунальщики разобрали завалы на улицах Репина, Семинарской, Французском бульваре, Даче Ковалевского, Львовской, Новосельского, 411-й Батарее, Черноморской, Тимирязева, Фонтанской дороге, проспекте Шевченко, Санаторном и Пионерском переулках.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвовали 3755 человек и 404 единицы техники.