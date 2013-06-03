Крупнейший энергоконцерн Германии может пересмотреть контракт с Газпромом - СМИ

По данным издания, рассматривается возможность денонсации соглашений с российским газовым монополистом, часть из которых была заключена на сроки до 10 и 20 лет, сообщает Лента.ру.

На такой шаг, написал Wirtschaftswoche, E.ON решил пойти из-за того, что российский газ оказался слишком дорогим, а «Газпром» — трудным партнером на переговорах. В случае отмены соглашений E.ON намерен закупать газ на европейских спотовых рынках, но при этом по-прежнему рассчитывает на поставки российского газа по конкурентным ценам.

Официальный представитель E.ON по связям с общественностью Кристиан Дреппер (Christian Drepper) 2 июня в интервью немецкой службе радиостанции «Голос России» эту информацию опроверг. «Мы, как и прежде, ориентируемся на конкурентоспособные поставки газа из России. О прекращении контрактов речь не идет», — заявил Дреппер. При этом представитель E.ON отказался разъяснить, что имеется в виду под «конкурентоспособными поставками». Официальные представители «Газпрома» появившиеся в немецких СМИ сообщения пока никак не прокомментировали.

В июле 2012 года E.ON удалось добиться скидки на поставки российского газа от компании «Газпром». Скидка распространялась на долгосрочные контракты на импорт газа и вступала в силу задним числом начиная с четвертого квартала 2010 года.