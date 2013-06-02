В Украине прошел чемпионат Европы по фитнесу и бодибилдингу (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, чемпионат прошел вчера, 1 июня, в киноконцертном зале «Украина» в парке имени Т. Шевченко.

Участников чемпионата приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Александр Попов.

«Сегодня в Харькове проходит очень много важных событий - к нам приехал митрополит Владимир, мы отмечаем День защиты детей, но главное - у нас впервые проходит чемпионат Европы по фитнесу и бодибилдингу. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении чемпионата, спортсменов, которые приехали в Харьков, чтобы принять участие в соревнованиях. Для Харькова это очень важное событие. И я рад, что мне была предоставлена возможность войти в оргкомитет чемпионата», - отметил Попов.

В свою очередь президент Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации культуризма Эдмундас Даубарас отметил, что ежегодно федерация проводит около 60 крупных мероприятий, на которых собирается множество спортсменов из очень многих стран, и сегодня в Харькове тоже проходит очень важное мероприятие. Президент федерации поблагодарил Харьков за хорошую организацию чемпионата и вручил благодарность Попову от премьер-министра Словакии.

По данным организаторов, в чемпионате в Харькове приняли участие 300 спортсменов из 32 стран, в частности из Беларуси, Великобритании, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Эстонии, Бразилии, Индии, Ирана, Пакистана, Сирии и других стран. Отборочный тур и финал чемпионата проходили в один день - 1 июня. В финал вышли 70 спортсменов.

Как сообщили организаторы турнира, абсолютными чемпионами в своих категориях стали пять харьковчан: Виктория Лебединская (среди женщин до 21 года), Виталий Лебединский (среди юношей до 15 лет), Евгений Надеждин (среди мужчин старше 21 года), Алексей Шляпцев (среди юношей до 18 лет) и Сергей Котунов (среди ветеранов, 53 года).

Также абсолютным чемпионом турнира стал спортсмен из Изюма - инвалид-колясочник Александр Голуб. Такой титул на подобном чемпионате был присвоен впервые.

Соревнования среди атлетов проходили в 50 категориях, среди которых - многоборье, модельный фитнес, фитнес-аэробика, классический бодибилдинг. Также прошли турниры среди инвалидов, детей и спортсменов других категорий. В соревнованиях принимали участие атлеты от 5 до 65 лет.

Организаторы чемпионата - Всемирная федерация фитнеса, Всемирная федерация культуризма (WFF-WBBF), Федерация атлетического фитнеса Украины при поддержке Харьковского городского совета.