Министр предлагает отдать СИЗО в частные руки

“Страна периодически может находить средства на разные мероприятия, но вот на изоляторы у нас никогда не хватало. Думаю, до тех пор, пока мы не изменим ситуацию в изоляторах и других учреждениях пенитенциарной службы, не будем иметь морального права говорить о том, что у нас человек - наивысшая ценность. И что это записано в Конституции. Нам нужно строить новые”, - сказал министр в интервью еженедельнику "2000".

Он также высказал уверенность в том, что если государство будет обеспечивать заключенных нормальными условиями содержания, то преимущественное количество граждан Украины, а также других стран не скажут, что Украина - полицейское государство.

На вопрос, за счет чего строить новые СИЗО, министр ответил: “Речь идет о том, чтобы иметь возможность за счет не только государственного ресурса, но и частного решить эту проблему. Просто можно было бы изолятор в центре большого города со всеми сооружениями отдать по договору какому-то предпринимателю... Но в договоре должно быть прописано: новый владелец обязан построить в другом месте СИЗО, допустим, в 20 километрах от города, но только в десять раз комфортабельней и больше по площади, с более мощными системами защиты и т. д.”.

Лавринович также отметил, что для тех, кто находится в изоляторе, даже лучше быть вдали от города и люди, “которые сейчас живут рядом с таким объектом, почувствуют себя спокойнее”.