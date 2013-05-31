Литва откроет в Украине 14 визовых центров в течение недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Республики Литва Линас Линкявичюс во время открытия визового центра в Киеве.

“Первый мы символически открыли здесь, всего будет 14, уже на следующей неделе они будут”, - сказал министр.

По его словам, количество желающих получить визы Республики Литва в Украине резко увеличивается. Так, по его словам, за прошлый год украинцы получили 27 тысяч литовских виз, что гораздо больше, чем за прошлый период.

“Я думаю, это все послужит нашим тесным связям. И можно сказать, это символически приблизит Украину не только к Литве, но и к Европейскому Союзу”, - сказал Линкявичюс.

Он также добавил, что такое же количество визовых центров недавно было открыто и в Российской Федерации.