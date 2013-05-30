Госзембанк будет стимулировать другие банки снизить проценты по агрокредитам
Государственный земельный банк Украины не будет претендовать на монопольное положение на рынке.
Об этом сообщила и.о. главы правления ПАО «Госзембанк» Светлана Скосырская в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале БТБ.
«Изначально могу сказать, что главной стратегией развития земельного банка является поддержка мелкого и среднего производителя, поддержка фермеров. У нас на сегодняшний день много агрохолдингов, много крупных сельских хозяйств, и они имеют хорошие возможности привлечь достаточно дешевые ресурсы на международных рынках. У сельхозпроизводителей средних и мелких такой возможности нет», - сказала она.
По ее словам Госзембанк обеспечит селян кредитами по более низким процентам, чем в коммерческих банках.
«Из наших расчетов предполагается, что да, мы сможем кредитовать под низкие процентные ставки сельхозпроизводителя. Хотя до этого нужно еще дойти. Потому что необходимо, с одной стороны, аккумулировать деньги от аренды земель. Второе, необходимо зарекомендовать себя как стабильная, экономически обоснованная финансовая структура, которая может привлекать деньги на внешних рынках», - отметила Скосырская.
В то же время чиновник констатирует, что структура не будет претендовать на монопольное положение на рынке.
«Нас поначалу часто обвиняли в монополии, но, на самом деле, мы будем работать как банк второго уровня. И мы будем наши программы продвигать через другие банки, будем стимулировать их к кредитованию, давать им где-то ресурсы, где-то гарантии, брать на себя часть рисков. Мне кажется, что когда Земельный банк заработает в полной мере, то и ставки на рынке будут снижены, и кредитование сельхозпроизводителей будет одной из самых приоритетных программ во всех банках», - резюмировала и.о. главы правления ПАО «Госзембанк».
Напомним, что правительственное постановление о создании Госзембанка было принято 2 июля 2012 года.