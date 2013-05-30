Госзембанк будет стимулировать другие банки снизить проценты по агрокредитам

Об этом сообщила и.о. главы правления ПАО «Госзембанк» Светлана Скосырская в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале БТБ.

«Изначально могу сказать, что главной стратегией развития земельного банка является поддержка мелкого и среднего производителя, поддержка фермеров. У нас на сегодняшний день много агрохолдингов, много крупных сельских хозяйств, и они имеют хорошие возможности привлечь достаточно дешевые ресурсы на международных рынках. У сельхозпроизводителей средних и мелких такой возможности нет», - сказала она.

По ее словам Госзембанк обеспечит селян кредитами по более низким процентам, чем в коммерческих банках.

«Из наших расчетов предполагается, что да, мы сможем кредитовать под низкие процентные ставки сельхозпроизводителя. Хотя до этого нужно еще дойти. Потому что необходимо, с одной стороны, аккумулировать деньги от аренды земель. Второе, необходимо зарекомендовать себя как стабильная, экономически обоснованная финансовая структура, которая может привлекать деньги на внешних рынках», - отметила Скосырская.

В то же время чиновник констатирует, что структура не будет претендовать на монопольное положение на рынке.

«Нас поначалу часто обвиняли в монополии, но, на самом деле, мы будем работать как банк второго уровня. И мы будем наши программы продвигать через другие банки, будем стимулировать их к кредитованию, давать им где-то ресурсы, где-то гарантии, брать на себя часть рисков. Мне кажется, что когда Земельный банк заработает в полной мере, то и ставки на рынке будут снижены, и кредитование сельхозпроизводителей будет одной из самых приоритетных программ во всех банках», - резюмировала и.о. главы правления ПАО «Госзембанк».

Напомним, что правительственное постановление о создании Госзембанка было принято 2 июля 2012 года.