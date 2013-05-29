В Черкассах рыбак нашел контейнер с радиацией (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, контейнер с нанесенной на корпус маркировкой «радиационная опасность» обнаружил рыбак сегодня, 29 мая, в 11.30 на набережной Черкасс в районе ул. Портовой.

Мужчина позвонил по телефону в Госслужбу по ЧС в Черкасской области. На место опасной находки было срочно направлено отделение радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления.

При помощи специальных приборов специалисты ГСЧС сделали замеры радиационного фона непосредственно на контейнере и прилегающей территории. В соответствии с полученными результатами, на контейнере уровень радиации по гамма-излучению превышен в 2 раза, по бета-излучению (менее опасное) – в 10 раз.

На месте происшествия работают оперативные группы Управления ГСЧС в Черкасской области, УСБУ и МВД.

Решается вопрос безопасной транспортировки контейнера и его утилизации.