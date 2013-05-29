НЗФ может остановить производство из-за высокого тарифа на электроэнергию

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов может остановить производство в случае, если предприятие не сможет присоединиться к меморандуму с правительством о предоставлении электрометаллургическим предприятиям права оплачивать потребленную электроэнергию по экономически обоснованным тарифам до конца 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе медиа-тура на завод сообщил председатель правления НЗФ Владимир Куцин.

«Мы надеемся на решение нашего вопроса. Но в случае форс-мажора, т.е. нерешения данного вопроса, это может привести к остановке завода», - сказал Куцин.

Действительно, существует вероятность полного прекращения работы завода – в частности, сегодня, 28 мая, в одном из цехов завода остановились 2 печи. Теперь из 16 печей завода в работе остались только 5.

Как сообщал УНИАН, НЗФ рассчитывает присоединиться к меморандуму о предоставлении экономически обоснованного тарифа на электроэнергию, поскольку, по данным предприятия, полностью соответствует необходимым критериям предоставления такого тарифа. Вместе с тем, невозможность получать электроэнергию по экономически обоснованной цене уже привела к тому, что производственные планы завода на 2013 год были сокращены на 40% и, скорее всего, будут сокращены и далее.