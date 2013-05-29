Объявлен конкурс плакатов к 80-летию Голодомора

Цель конкурса - создать новые символы памяти о Голодоморе и популяризировать уже существующие, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Участие в конкурсе могут принять художники, дизайнеры, студенты специальных учебных заведений, ученики художественных школ и другие. Для этого необходимо подготовить серию из трех и более авторских эскизов плакатов по теме «Голодомор 1932-1933 годов». Каждый эскиз должен состоять из иллюстративной части, текста и объяснительной записки, раскрывающей виденье автором проблемы Голодомора, а также разъясняющей значение символов, заложенных автором в иллюстрацию.

«Эти плакаты должны исполнить роль символов, призывающих народ Украины всегда помнить о Голодоморе 1932-1933 годов, внимательно относиться к сложным страницам собственной истории, объединиться вокруг общей исторической памяти и понять, что трагедии, подобные Голодомору 1932-1933 годов, никогда не должны повториться в какой-либо форме», - отмечают организаторы.

Работы можно подавать до 15 октября. Подведение итогов и объявление результатов состоится ко Дню памяти жертв Голодомора в ноябре 2013 года. Победители конкурса будут отмечены дипломами и поощрительными денежными премиями (первое место - 3 тыс. грн, второе место - 2 тыс. грн, третье место - 1 тыс. грн).

Материалы будет оценивать конкурсная комиссия, в которую войдут авторитетные исследователи, научные работники, историки и общественные деятели. По итогам конкурса пройдет выставка лучших плакатов, а работы победителей используют в серии плакатов социальной рекламы для размещения в общественных местах.