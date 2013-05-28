Эксперты считают, что в Украине может быть перепроизводство сахара и гречки

Чтобы сохранить привлекательность этих товарных групп, аграриям стоит несколько сократить их производства в текущем МГ, считают эксперты, отмечая, что в любом случае сахара и гречки хватит для удовлетворения внутреннего спроса, передает РБК-Украина.

Так, руководитель аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник отметила, что сокращение посевов сахарной свеклы является необходимым шагом, поскольку из-за перепроизводства сахара цена на него стала слишком низкой и невыгодной для производителей. «Продолжение такой ситуации станет для отрасли угнетающим. А что касается внутреннего обеспечения, то у нас есть переходящие остатки на уровне 1 млн тонн. Плюс будущий урожай. Внутренняя же потребность составляет 1,8 млн тонн. Конечно, сахара будет достаточно. Такая же ситуация с гречкой. Уже два года наблюдается перепроизводство, и ее некуда девать. И в этом году этих круп тоже хватит для украинцев. Поэтому все, что сделано Минагрополитики, совершенно верно с точки зрения экономических расчетов», - сказала Колесник.

В свою очередь, аналитик Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий подчеркнул, что, с точки зрения рынка, сахарная отрасль стала разбалансированной из-за перепроизводства. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, необходимо уменьшать производство сахара. «Рынок показывает, что сахарной свеклы нужно меньше сеять. Тогда он постепенно сбалансируется. Вместе с тем, благодаря использованию высокопродуктивных семян, возрастает ее урожайность. И, как следствие, уменьшаются площади посева. Если же говорить о внутреннем рынке, то пока нет никаких оснований для паники по поводу уменьшения производства сахара. Его хватит для всех украинцев», - отметил Заблоцкий.

То же, по его словам, касается и гречки. Рынок показывает, что уровень потребления этих круп ниже, чем их производство. Поэтому, по мнению аналитика, не нужно увеличивать производство этих круп. А имеющейся гречки и будущего урожая будет достаточно для потребления, подчеркнул Заблоцкий.