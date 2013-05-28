Московская биржа вскоре начнет торги фьючерсом гривна-доллар

Данный инструмент существенно упростит расчеты между украинскими и российскими предприятиями. По предварительным оценкам, ежедневный объем торгов фьючерсом «гривна-доллар» может составить $ 5-10 млн в день. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ сообщил Роман Сульжик, управляющий директор биржи по срочному рынку.

«Рабочая дата сейчас 11 июня, хотя, возможно, она будет сдвинута на неделю-две», — уточнил Сульжик. «У России и Украины огромный товарооборот — десятки миллиардов долларов в год и мы видим очень большой интерес к такому фьючерсу как со стороны российских корпораций, так и финансовых компаний, которые ведут свой бизнес в Украине», — пояснил представитель Московской биржи.

Организаторы торгов прогнозируют, что уже до конца текущего года объемы торгов составят $ 5-10 млн в день. Сроки исполнения фьючерсных контрактов составят три, шесть и девять месяцев. Гарантии исполнения контрактов полностью берет на себя Московская биржа.

Сейчас беспоставочный фьючерс «гривна-доллар» (NDF) также существует на Лондонской бирже, его котировки отражают ожидания зарубежных биржевых операторов относительно будущего курса гривны.