Госстат: средняя зарплата выросла на 21 гривню

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, средний уровень зарплаты в промышленности в целом по стране в апреле составил 3734 грн против 3698 грн в марте. Самый высокий уровень зарплат традиционно зафиксирован на авиационном транспорте – 10 936 грн в апреле против 13 097 грн в марте, самый низкий – в почтовой и курьерской службе – 1914 грн против 1829 грн в марте.

Как сообщал УНИАН, средний размер заработной платы штатного работника в Украине в марте вырос по сравнению с февралем 2013 года на 5,5% - до 3212 грн.

Объем задолженности по заработной плате в Украине на 1 мая составил 1,056 млрд грн, что на 1,3% (14 млн грн) меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.