Табачник: Правительство работает над ростом оплаты труда педагогов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время выступления на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Ни у кого не вызывает сомнения необходимость поднятия социальной защиты учителей и повышения престижности учительской профессии в обществе”, - сказал он.

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Он отметил, что с 1 июля 2012 года по 1 января 2013 года повышение заработной платы всем педагогическим работникам происходило: с 1 июля, 1 октября, 1 декабря 2012 года и с 1 января 2013 года.

По словам Табачника, это повышение заработной платы в среднем более чем на 20 процентов на протяжении одного учебного года.

В частности, отметил министр, в декабре прошлого года средняя заработная плата учителя высшей категории составляла 2246 гривень, сейчас - 3190, учителя с трехлетним стажем соответственно 1642 гривни, сейчас - 2450.

“Мы понимаем, что этого мало, но правительство и в дальнейшем будет работать над повышением заработной платы работникам образования”, - заверил Табачник.