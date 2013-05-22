Милиция открыла дело о стрельбе по монахиням в Киеве

22:55, 22 мая 2013
Общество
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Милиция открыла уголовное производство по факту хулиганства по делу ранения из пневматического оружия монахинь на месте строительства католического храма святого Франциска Ассизского на столичной Оболони.

Строительство католического храма на Оболони / Фото : segodnya.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Александра Бригинца со ссылкой на ответ на его обращение, полученный от Министерства внутренних дел.

Одну из женщин ранили в руку, другую - в лицо. "Сегодня с целью установления лиц, причастных к совершению противоправных действий, следственным отделом Оболонского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве проводится досудебное расследование", - отметили в пресс-службе депутата.

В столичном главке милиции подтвердили эту информацию, заметив, что уголовное производство открыто по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, жители столичной Оболони выступают против строительства римо-католического храма в их районе.

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В то же время пресс-секретарь Ордена меньших братьев в Украине Патрик Олих утверждает, что в 2004 году католическое общество св. Франциска получило в Оболонском районе Киева участок под храм, который в 2010 году перешел в постоянное пользование церкви. В 2011 году началось строительство, но из-за конфликта с жителями прилегающих домов строительство было приостановлено.

15 апреля 2013 года была совершена новая попытка начать строительство. Однако 16 апреля во время вечерней молитвы на месте будущего храма верующие встретились с агрессивным поведением собравшихся там людей. «Римо-католики не отвечали на подобные провокационные действия и продолжали молиться», - отметил он. В тот же день, по его словам, произошло еще одно событие – в сторону молившихся людей были произведены выстрелы, в результате чего были ранены монахини Розалия и Терезиана.

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