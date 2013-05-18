«Укрзализныця» опровергает информацию о намеренной задержке поездов

Об этом говорится в официальном заявлении «Укрзализныци».

«Государственная администрация железнодорожного транспорта считает абсолютно безосновательными и такими, которые не отвечают действительности, отдельные заявления про умышленную задержку со стороны «Укрзализныци» 15 поездов дальнего сообщения якобы из-за акции оппозиционных сил. «Укрзализныця» расценивает подобные заявления как исключительно политически мотивированные», - сказано в заявлении.

«Укрзализныця» проинформировала, что ряда задержек действительно был, однако они не связаны с работой железнодорожного транспорта. В частности по состоянию на 10 утра 18 мая с задержкой прибывали 4 поезда. Два поезда из Севастополя задержались из-за проведения поисковых работ подразделениями государственной службы по чрезвычайным ситуациям снарядов и мин времен Великой Отечественной войны, а два поезда сообщение Ужгород-Киев были задержаны из-за путем проведения специальных мероприятий правоохранительными органами (проверка информации о заминировании).

Как сообщал УНИАН, вчера партия «Удар» заявила о том, что Поезд №40 Севастополь-Киев задержали на 5 часов, чтобы не допустить своевременного прибытия оппозиционных активистов на акцию “Вставай, Украина!”.

Как отметили в партии, неофициально проводники говорят, что им предварительно сообщили об этой задержке, и она связана с акциями оппозиции в Киеве. В «УДАРе» считают, «Укрзализныця» планирует задерживать время прибытия большинства поездов по ст. Киев-Пассажирский.