Ранее судимый «заминировал» магазин, чтобы опять сесть

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Херсонской области, сегодня в 14.26 на линию «102» позвонил по телефону мужчина.

Назвав свою фамилию и имя, он сообщил, что в одном из продуктовых магазинов города заложил динамит.

На место происшествия выехали все экстренные службы, руководство Комсомольского райотдела милиции, следственно-оперативная группа, работники управления общественной безопасности, взрывотехнической службы и кинологи.

Из помещения магазина эвакуировали семь человек. Специалисты-взрывотехники и кинологи в течение часа обследовали помещение и прилегающую территорию. Взрывчатку не обнаружили, сообщение оказалось ложным.

Как сообщила начальник ССО УМВД Украины в Херсонской области Елена Ренкос, параллельно с поиском взрывчатки милиционеры проводили работу по поиску человека, который звонил по телефону. Во время опроса людей, находившихся вокруг магазина, один из мужчин сознался, что это он звонил по телефону. Псевдоминером оказался 42-летний херсонец. Мужчина имеет 7 судимостей за кражи, незаконное хранение оружия и другие преступления. В местах лишения свободы провел 13 лет.

Злоумышленник сообщил, что после употребления спиртных напитков захотел пошутить над своей сестрой, которая работает в магазине, и поэтому сообщил о якобы заложенной взрывчатке. Он сознался, что понимал последствия своего звонка, потому что хочет вернуться в тюрьму. Мужчина задержан.

Комсомольским райотделом начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которое наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.