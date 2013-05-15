НБУ сохранит требование об обязательной продаже валюты экспортерами - эксперты

Это позволит не только удерживать стабильные позиции гривны, но и пополнить золотовалютные резервы.

«Требование о продаже 50% валютной выручки экспортерами было введено из-за необходимости увеличения притока иностранной валюты в страну. Для экспортеров это требование не является болезненным, поэтому не удивлюсь, если ее действие будет продлено», — сказал Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера. Сохраняя требование о продаже 50% валютной выручки, регулятор может создать на рынке будет излишек валюты, которую можно будет выкупать для пополнения резервов.

«Действие нормы о продаже половины валютной выручки будет продлено, потому что других вариантов привлечения валюты в страну нет. Сейчас ее дефицит балансируют при помощи очень активных внешних заимствований. Кроме того, нужно учитывать, что осенью произойдет традиционный всплеск спроса на валюту - это происходит много лет подряд, и 2013 не станет исключением», - сказал Дмитрий Боярчук, исполнительный директор центра социально-экономических исследований «CASE Ukraine»

Что же касается размера обязательной продажи валюты, то Олег Устенко полагает, что Нацбанк ничего менять не будет: «Курс гривны и поступления от экспортеров в последние несколько месяцев были относительно стабильными, поэтому понижать эту планку вряд ли нужно. Повышать ее тоже нет особого смысла. Я полагаю, что все останется как есть на ближайшие полгода».

Как сообщают источники в правительстве, свою официальную позицию по вопросу о действии требования об обязательной продаже валюты экспортерами в размере 50% Нацбанк обнародует в ближайшие дни.