Товарооборот Украины и России за год составил $45,5 млрд

Создание комфортных условий для осуществления инвестиций окажет позитивное влияние на расширение торгово-экономических отношений между Украиной и Российской Федерацией, заявил Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в беседе с журналистом турецкого канала TRT, по итогам первого заседания Украино-Российской Комиссии по вопросам инвестиционного сотрудничества и защиты прав инвесторов.

«Закончилось заседание Комиссии по инвестиционному сотрудничеству и защите прав инвесторов на котором, в частности, и обсуждались вопросы, которые касаются ликвидации барьеров препятствующих украинским инвесторам инвестировать в экономику России и российским в экономику Украины. Самое главное, что настрой был позитивный, мы реально хотим решать эти проблемы и надеемся, что их решение будет одним из факторов, который в дальнейшем повлияет на расширение торгово-экономических отношений с нашим главным на сегодня по товарообороту партнером Российской Федерацией», - отметил И.Прасолов.

Он также сообщил, что снижение темпов роста мировой экономики не могло не повлиять на торгово-экономические отношения между странами.

«В связи с тем, что темпы роста мировой экономики замедляется, это влияет и на отношения с отдельными странами-партнерами в частности и с Российской Федерацией. И все же 2012 год был для нас довольно успешными товарооборот составил 45,5 млрд долл.», - считает И. Прасолов.