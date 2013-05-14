Министр говорит, что экспорт овощей за год увеличился «в сотни раз»

Так, за первых три месяца 2013 года экспорт картофеля увеличился почти в 5,5 раза, помидоров − в 1,5, капусты − почти в 2, моркови, свеклы, редьки, сельдерея и репы − в 75, а лука − в рекордных 127 раз. Поэтому производители не только успешно продвигают овощную отечественную продукцию за рубеж, но и получают доходы. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Украинцы постепенно забывают, что такое иностранные овощи. В нашей стране производится достаточно этой продукции, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Кроме того, мы успешно выходим на внешние рынки. Только за год мы смогли в разы, и даже в сотни раз, увеличить объемы экспорта овощей. Теперь украинский картофель, помидоры, лук, капусту, морковь, свеклу и огурцы можно встретить на полках стран мира», − отметил Николай Присяжнюк.

За первых три месяца текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт картофеля вырос с 1,2 тысячи тонн до 7,0 тысячи, помидоров − с 574 тонн до 813, лука − с 285 тонн до 36,4 тысячи тонн, капусты − с 1,1 тысячи тонн до 2,1 тысячи, моркови, репы, свеклы, редьки и сельдерея − с 119 тонн до 8,8 тысячи тонн.

Наряду с ростом объемов экспорта, цены на овощную продукцию в прошлом месяце тоже несколько увеличились. Поэтому цена, которая сейчас установилась на рынке, позволяет как производителям получать достойную оплату за свою работу, так и покупателям не тратить на овощи много денег.

«В апреле произошел сезонный рост стоимости овощей. Хотя, по данным Госкомстата, их цена все равно ниже прошлогодней на 16,6%. Сейчас мы ожидаем новый урожай, поэтому цена будет стабильной», − подчеркнул министр.