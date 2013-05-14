Министр говорит, что экспорт овощей за год увеличился «в сотни раз»
На протяжении последних двух лет на полках отечественных магазинов все реже можно увидеть импортные овощи. Отечественные же не только удовлетворяют спрос украинцев, но и активно завоевывают иностранные рынки.
Так, за первых три месяца 2013 года экспорт картофеля увеличился почти в 5,5 раза, помидоров − в 1,5, капусты − почти в 2, моркови, свеклы, редьки, сельдерея и репы − в 75, а лука − в рекордных 127 раз. Поэтому производители не только успешно продвигают овощную отечественную продукцию за рубеж, но и получают доходы. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
«Украинцы постепенно забывают, что такое иностранные овощи. В нашей стране производится достаточно этой продукции, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Кроме того, мы успешно выходим на внешние рынки. Только за год мы смогли в разы, и даже в сотни раз, увеличить объемы экспорта овощей. Теперь украинский картофель, помидоры, лук, капусту, морковь, свеклу и огурцы можно встретить на полках стран мира», − отметил Николай Присяжнюк.
За первых три месяца текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт картофеля вырос с 1,2 тысячи тонн до 7,0 тысячи, помидоров − с 574 тонн до 813, лука − с 285 тонн до 36,4 тысячи тонн, капусты − с 1,1 тысячи тонн до 2,1 тысячи, моркови, репы, свеклы, редьки и сельдерея − с 119 тонн до 8,8 тысячи тонн.
Наряду с ростом объемов экспорта, цены на овощную продукцию в прошлом месяце тоже несколько увеличились. Поэтому цена, которая сейчас установилась на рынке, позволяет как производителям получать достойную оплату за свою работу, так и покупателям не тратить на овощи много денег.
«В апреле произошел сезонный рост стоимости овощей. Хотя, по данным Госкомстата, их цена все равно ниже прошлогодней на 16,6%. Сейчас мы ожидаем новый урожай, поэтому цена будет стабильной», − подчеркнул министр.