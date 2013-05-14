В Украине близится к завершению весенняя посевная

В том числе засеяно 4,5 миллиона га кукурузой на зерно. Сейчас завершается сев поздних зерновых − гречихи, проса. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Учитывая прогнозы погоды на месяц и темпы проведения весенне-полевых работ, посевная в Украине завершится в ближайшее время. Осталось засеять около 6% площадей от предварительного прогноза. Сейчас мы успешно сеем кукурузу, гречиху, просо, рис и другие поздние культуры. А состояние озимых культур остается преимущественно хорошим и удовлетворительным», − отметил Николай Присяжнюк.

Несмотря на засушливые условия и повышенный температурный режим, состояние посевов пока не вызывает беспокойства. Однако из-за дефицита осадков запасы влаги в почве постепенно уменьшаются. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра на май, среднее месячное количество осадков составит 22-60 мм − в западном регионе, Винницкой области и в горах Крыма преимущественно 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье − 85-148 мм.

«Если в течение 5-10 дней пройдут дожди, ситуация на полях существенно улучшится. В частности это касается Крыма и других южных областей, где сложились не совсем благоприятные условия для вегетации растений. В северных и западных регионах ситуация лучше, однако и в этих регионах при сохранении засушливой погоды возможно ухудшение состояния посевов», − отметил Министр.

По словам главы ведомства, в таких погодных условиях необходимо максимально использовать орошаемые земли, разместив на них, прежде всего, сою, кормовые и овощные культуры.