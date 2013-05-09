Янукович поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в приветствии говорится: «Сегодня мы чествуем тех, кто, жертвуя собой, спас нашу землю от фашистского порабощения, подарил нам мир и свободу.

В своих сердцах мы всегда будем хранить светлую память о миллионах погибших наших соотечественников. Уверен, украинский народ никогда не забудет самопожертвование и воинскую доблесть своих освободителей, и будет гордиться их бессмертным подвигом.

В этом году мы будем отмечать семидесятую годовщину освобождения столицы нашего государства города-героя Киева, а в следующей - всей Украины.

Мы благодарны вам, дорогие ветераны, за то, что вы проявили отвагу и ценой собственной жизни освободили нашу родную землю. Честь вам и слава! Желаю каждому крепкого здоровья, мирного неба и благополучия».