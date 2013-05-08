Луценко: 9 мая может быть лишь днем памяти и скорби

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По мнению Луценко, май уже привычно становится месяцем спланированного раздора в Украине. «Все логично - власть понимает, что может продолжать грабить народ, лишь путем разобщения и травли его разных групп», - сказал он.

«Мои два деда закончили войну под рейхстагом. Родные моего друга Тараса Стецькива - воевали в УПА. Так сложились судьбы наших предков, так они понимали свой долг борьбы со злом за свою землю и свою семью», - написал Луценко.

«Противопоставлять их выбор - значит продолжать войну. Этого от нас и хотят негодяи, которые превратили 9 мая в день Сталина», - подчеркнул он и призвал прекратить «эти политические танцы на костях жертв двух тоталитарных систем - ГУЛАГа и Освенцима».

«Пора стряхнуть грязь лжи имперского агитпропа, которым забивают головы украинцев трубадуры «совка». Достаточно просто пересмотреть своеобразный политический подвиг канала «Украина» - документальный фильм «1941», и осознать, что 9 мая может быть лишь днем памяти и скорби. Это, кстати, - решение ООН», – подчеркнул Луценко.