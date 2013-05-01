В Тернополе досрочно закрыли выставку скульптур Пинзеля

В Тернополе досрочно закрыли выставку скульптур Иоанна Пинзеля в ТРЦ «Подоляны» из-за неприспособленности помещения. Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник областного управления культуры Григорий Шергей, вчера все скульптуры были возвращены из развлекательного центра в областной краеведческий музей.

«Мы увидели, что сложно поддержать температурный режим в зале, где проходила экспозиция. Поэтому по взаимному согласию с организаторами выставки действие соглашения было досрочно прекращено», – рассказал Шергей.

Он заверил, что за время пребывания скульптур в помещение торгово-развлекательного центра они не подвергались никаким повреждениям.

«При возвращении скульптур мы сделали фото и есть заключение экспертов, что все работы Пинзеля находятся в таком же состоянии, как и были до экспозиции», – сказал Шергей.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье 28 апреля уникальные скульптуры Пинзеля выставили в ТРЦ «Подоляны» в специально созданной по этому случаю арт-галерее. Выставка должна была продлиться до 15 мая.

Одним из инициаторов проведения выставки в развлекательном центре является облгосадминистрация. Такую инициативу заместитель председателя ТОГА Петр Гоч во время открытия выставки мотивировал желанием провести на ней аукцион, средства от которого направить на обустройство отдельного зала Пинзеля в краеведческом музее.

29 апреля правоохранители начали проверку по поводу информации об экспонировании скульптур Пинзеля в не приспособленном для этого помещении.

Предварительно 27 апреля эксперт Министерства культуры Украины, генеральный директора Львовской Национальной галереи, председатель Ассоциации реставраторов Львовской области, член общественного гуманитарного совета при Президенте Украины Лариса Разинкова-Возницкая, которая осуществила проверку в соответствии с поручением Министерства культуры Украины, дала заключение, что при организации выставки грубо нарушены условия хранения работ Пинзеля. Она отметила, что в помещении не поддерживаются постоянные температура и влажность, однако резкие перепады температуры могут повредить бесценные деревянные скульптуры мастера.

Также открытие выставки рядом с барами осудила общественность города.

С ноября прошлого года по 23 февраля этого года выставка скульптур Пинзеля проходила в Лувре в зале де ла Шапель, где в свое время принимали присягу французские короли.