Москва подарила Севастополю два пожарных автомобиля

Как передает корреспондент УНИАН, в понедельник на площади Нахимова состоялась торжественная передача городу этих транспортных средств.

Ключи водителям Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Севастополе и КП «Севэлектроавтотранс» вручил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черемин.

Он отметил, что правительство Москвы будет продолжать сотрудничество с Севастополем в разных сферах.

В свою очередь, председатель горгосадминистрации Владимир Яцуба напомнил, что сегодня Москва передала Севастополю уже седьмой троллейбус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Севастополе, подаренные пожарные автомобили выпущены с конвейера в 2012 году. Их стоимость - более 4 млн 600 тыс. грн. Машины оснащены в соответствии с новейшими технологиями: компьютеризированное управление (полностью дистанционно управляемы). Автомобили оборудованы специальным инструментом для проведения аварийно-спасательных работ: гидравлическими ножницами, бензопилой, бензорезом, в наличие также изолирующие противогазы для спасения людей из непригодной для дыхания среды.