В Обухове горел картонно-бумажный комбинат
10:23, 22 апреля 2013Общество
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В городе Обухов Киевской области ликвидирован пожар на Киевском картонно-бумажном комбинате.
На Киевщине тушили пожар на картонно-бумажном комбинате
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» поступила 21 апреля в 18.22.
На месте происшествия было установлено, что на открытой площадке ПАО «Киевский КБК» горит прессованная макулатура, угрозы зданиям не было. Пожар локализован в 19.00 и ликвидирован в 19.45. В результате пожара огнем уничтожена макулатура на площади 375 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
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