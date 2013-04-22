В Обухове горел картонно-бумажный комбинат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» поступила 21 апреля в 18.22.

На месте происшествия было установлено, что на открытой площадке ПАО «Киевский КБК» горит прессованная макулатура, угрозы зданиям не было. Пожар локализован в 19.00 и ликвидирован в 19.45. В результате пожара огнем уничтожена макулатура на площади 375 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.