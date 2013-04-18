Названы богатейшие бизнесмены России

По сравнению с прошлым годом капитал Усманов уменьшился на 500 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.



На втором месте, поднявшись на четыре позиции, расположился совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман с 16,5 миллиарда долларов, на третьем, поднявшись на семь ступеней, - глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 15,4 миллиарда долларов.

С четвертого по десятое место заняли глава группы компаний "Ренова"Виктор Вексельберг с 15,1 миллиарда долларов (поднялся на четыре ступени), президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 14,8 миллиарда долларов (сохранил пятое место), председатель совета директоров "Еврохима"Андрей Мельниченко с 14,4 миллиарда долларов (рост на пять позиций), президент компании "Интеррос"Владимир Потанин с 14,3 миллиарда долларов (сдал три позиции), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 14,1 миллиарда долларов (минус шесть позиций), совладелец Gunvor Group Геннадий Тимченко с 14,1 миллиарда долларов (рост на три ступени) и лидер партии "Гражданская платформа"Михаил Прохоров с 13 миллиардами долларов (минус три позиции).