Под Межигорьем начали задерживать людей

10:27, 15 апреля 2013
Общество
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Неизвестные в черном пытаются оттеснить активистов ДемАльянса от ворот Межигорья.

Межигорье 15.04.13 / Фото: Демократический Альянс

Около 20 неизвестных в черном, не представляясь, начали отталкивать активистов, сообщает Украинская правда.

Активисты оказывают им сопротивление, скандируя "Нас не испугать".

Чуть позже подъехал автобус с Беркутом. Правоохранители окружили активистов. Начались первые задержания. Несколько активистов повели к автобусам.

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