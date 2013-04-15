Под Межигорьем начали задерживать людей
10:27, 15 апреля 2013Общество
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Неизвестные в черном пытаются оттеснить активистов ДемАльянса от ворот Межигорья.
В Межигорье начались задержания / Фото: Демократический Альянс
Около 20 неизвестных в черном, не представляясь, начали отталкивать активистов, сообщает Украинская правда.
Активисты оказывают им сопротивление, скандируя "Нас не испугать".
Чуть позже подъехал автобус с Беркутом. Правоохранители окружили активистов. Начались первые задержания. Несколько активистов повели к автобусам.
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