Под Межигорьем начали задерживать людей

Около 20 неизвестных в черном, не представляясь, начали отталкивать активистов, сообщает Украинская правда.

Активисты оказывают им сопротивление, скандируя "Нас не испугать".

Чуть позже подъехал автобус с Беркутом. Правоохранители окружили активистов. Начались первые задержания. Несколько активистов повели к автобусам.