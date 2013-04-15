С 15 апреля украинцы будут платить налог на недвижимость

Как сообщал УНИАН, налогообложение недвижимости, отличной от земельного участка, действует в Украине с 1 января 2013.

Физические лица, которые не имеют налоговых льгот, платят налог по квитанциям, направленным налоговыми органами, в срок не позднее 60 дней с момента получения квитанции.

Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год. По оценке специалистов Министерства доходов и сборов Украины средняя сумма платежа по налогу на недвижимость составит для квартир площадью свыше 120 кв. м - 300 грн, для домов площадью 250 кв. м - 800 грн.

За каждый квадратный метр свыше льготной площади для квартир жилой площадью от 120 до 240 квадратных метров и жилых домов жилой площадью от 250 до 500 квадратных метров платеж составит 1 процент минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года. Для квартир жилой площадью более 240 квадратных метров и домов жилой площадью более 500 квадратных метров определена ставка в размере 2,7 процента минимальной зарплаты.

Напомним, на 1 января 2013 минимальная зарплата была утверждена в размере 1147 гривен.