На Тузле собрали 350 тонн нефтепродуктов в смеси с песком и водорослями

Около 300 человек продолжают очистку береговой линии острова Коса Тузла от нефтепродуктов, которые попали туда в результате корабельных аварий в Керченском проливе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, уже собранно нефтепродуктов (в смеси с песком и водорослями) общей массой более 350 тонн. Всего загрязнено около 4 километров береговой полосы, шириной от 10 до 60 метров. «Собранные нефтепродукты будут загружаться на российскую баржу, и утилизироваться на территории России», - отмечают спасатели.

Как отмечается в сообщении МЧС, сегодня на остров дополнительно доставлена инженерная техника – 12 единиц (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы), которая также осуществляет сбор нефтепродуктов.

Накануне, 15 ноября, в районе керченского поселка Жуковка на береговой линии были проведены работы по сбору фрагментов нефтепродуктов. Собрано 120 мешков, очищено 300 метров береговой линии. Подразделение Минтрассвязи и представители Керченского городского исполнительного комитета в Жуковке провели очистку около 150 метров береговой полосы от нефтепродуктов. Собранно и вывезено нефтепродуктов (в смеси с песком и водорослями) около 8 тонн.

Как информирует крымский Главк МЧС, продолжается поиск моряков с судна «Нахичевань», определяется степень повреждений затонувших кораблей, проводится оценка масштабов загрязнения, степени экологического бедствия и определение ущерба.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали больше десятка судов, в результате в море оказалось около 1,2 тысячи тонн мазута, а также 6,8 тысячи тонн серы (по предварительным данным, емкости с серой закрыты крышками).

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения моря.