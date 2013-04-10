МВФ готов продолжить диалог с Украиной, но просит сократить бюджетный дефицит

Об этом сообщил глава миссии Кристофер Джарвис в заявлении, переданном УНИАН.

В заявлении, в частности, сказано: «Миссия провела продуктивные дискуссии с представителями украинских властей относительно направлений экономической политики, поддержку которой мог бы оказать МВФ в рамках соглашения «стенд-бай».

По словам К.Джарвиса, основными элементами новой программы должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

«Миссия достигла хорошего прогресса в обсужденных вопросах, и в ближайшие недели наш диалог будет иметь продолжение», - сказал К.Джарвис.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украину, как и планировалось, приехала миссия МВФ для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн. Украинская сторона возлагала большие надежды на переговоры с миссией МВФ.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер, который вскоре покинет Украину в связи с завершением своей работы в нашей стране, сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Предыдущая миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии состояла в сборе технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта, и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним также, что с 1 мая постоянным представителем МВФ в Украине станет Жером Ваше, гражданин Франции, ранее специализировавшийся на проблематике развитых стран и государств с развивающейся экономикой. В последнее время он работал над вопросами экономики Испании.