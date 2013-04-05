В Украине уже подтопило 68 населенных пунктов, ожидается разлив рек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В целом в прошлые сутки для предоставления помощи населению для откачивания воды на придомовых территориях от ГСЧС привлекалось 230 спасателей и 72 единицы насосного оборудования. За сутки откачано 20 тыс. 476 куб. м воды (в целом со 2 апреля откачано 50 тыс. 892,3 куб. м воды).

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По информации «Укравтодора» проезд по автодорогам государственного и регионального значения обеспечен.

По состоянию на 07.00 5 апреля на большинстве территории Украины без существенных осадков. Осадки в виде небольшого дождя наблюдаются в Киевской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киеве.

По информации Гидрометеорологического центра, в течение 5 апреля ожидается постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением пойм, в частности:

- на р. Рата (Львовская область) недалеко от г. Великие Мосты наблюдается подъем уровня воды до критической отметки. Запас составляет 67 см. Прогнозируется возможное подтопление 3 населенных пунктов (г. Великие Мосты, с. Междуречье и с. Селец);

- на реке Дунай (Одесская область) уровень воды вблизи г. Вилково составляет 152 см (за прошлые сутки снизился на 3 см), начальная отметка подтопления приречных домов – 155 см. Запас составляет 88 см. Прогнозируется подтопление 24 частных жилых дома и приусадебных участков;

- на участке р. Днестр Галич – Залещики повышение уровня воды на 0,5-1,0 м, местами выход воды на пойму;

- на участке р. Тиса между с. Великий Бычков – г. Хуст на 0,4-0,6 м