Вилкул говорит, что приход нового циклона - это хорошо

Еще один циклон, который придет в Украину 3-5 апреля и 6-9 апреля и принесет осадки и резкие колебания температур, готовятся встречать порядка 40 тыс. человек личного состава спасательных служб и военных подразделений, а также 5 тыс. единиц техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«В Украину идет новый циклон, но это хорошо с точки зрения замедления интенсивного снеготаяния», - сказал А.Вилкул. По его словам, все службы работают в усиленном режиме, Днестровское водохранилище, а также водохранилища Днепровского каскада готовы принять большую воду.

А.Вилкул сообщил, что штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в усиленном режиме. «Налажено взаимодействие с сопредельными странами, где мы имеем общие бассейны рек. Информация в штаб предоставляется каждый час. Создана карта рисков подтопления. Задействованы 40 тыс. человек личного состава, 5 тыс. единиц коммунальной и военной техники, 22 самолета и вертолета, 1 тыс. единиц водной техники», - сказал он. Вице-премьер также напомнил, что в стране продолжают работу развернутые с декабря прошлого года пункты обогрева. «С 15 декабря 2012 года 2 тыс. пунктов обогрева предоставили помощь 90 тыс. человек, организована работа более 600 социальных патрулей», - отметил А.Вилкул.

Он также обратил внимание, что уже укомплектовано 90 пиротехнических бригад по точечному подрыву льда на реках, по всем дорогам страны обеспечен проезд. Подготовлены необходимые мощности для приема талой воды. «Круглосуточно работают 450 насосных станций и скважин вертикального дренажа. В случае необходимости еще 500 польдерных и дренажных станций готовы начать работу. Еще 110 передвижных станций готовы к переброске», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 22-24 марта на 13 областей Западного и Центрального регионов, а также город Киев обрушился циклон. Мощный снегопад сопровождался порывистым ветром, гололедом и понижением температуры воздуха.

Начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что Украина пережила настоящее стихийное бедствие. Наибольшее количество осадков, выпавшее за этот период, составило: в западных областях — 30-35 мм, в северных областях — 35-55 мм, в Киеве — 60 мм, в Сумах — 64 мм. Также мощные снегопады наблюдались в Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.