Кабмин утвердил перечень разрешительных документов для бизнеса

В начале этого года Президент Украины поставил перед Правительством очередную амбициозную задачу - в следующем году Украина должна войти в первую сотню стран по легкости ведения бизнеса. Сегодня в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2013, по сравнению с предыдущим годом, Украина улучшила свои позиции на 15 пунктов, заняв 137-е место. И преодолеть за год еще 37 позиций - это вполне посильная для нас задача»,-подчеркнул Игорь Прасолов, Министр экономического развития и торговли Украины, выступая на Комитете экономических реформ, 2 апреля 2013 г.

Для этого, проанализировав методологию составления рейтинга, вместе со специалистами Координационного центра и Международной финансовой корпорации был разработан соответствующий План мероприятий. Его основой стал Национальный план, из него выделили проекты тех реформ, которые помогут улучшить позиции Украины в Doing Business.

Сроки реализации, по словам Министра, очень сжатые: уже в мае составители рейтинга начнут проводить опрос украинских предпринимателей, юристов и аналитиков и уточнять, работают нововведения на практике.

Законодательно утвержден полный перечень документов разрешительного характера и запрещено требовать от субъектов хозяйствования получение документов разрешительного характера, необходимость получения которых не предусмотрена законом. Перечень насчитывает 144 позиции.