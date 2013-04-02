Украина за год наторговала с Казахстаном на $4 миллиарда

Такое мнение выразил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов в ходе одиннадцатого заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской Комиссии по экономическому сотрудничеству под его, а также первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева председательством.

«Торгово-экономические отношения наших стран динамично развиваются и дают все основания для оптимизма. Сегодня Казахстан – наш 3-й торговый партнер среди стран СНГ и 8-й в мире», - констатировал чиновник.

Напомним, что в 2012 году объем торговли между Украиной и Республикой Казахстан составил 4,2 млрд. долл. и увеличился по отношению к 2011 году на 443,86 млн. долл. При этом, украинский экспорт составил 2 млрд. 643 млн. долл. и увеличился на 625,9 млн. долл. (на 31 %), а казахстанский импорт в Украину - 1 млрд. 537 млн. долл., уменьшившись на 192 млн. долл. (на 10,6 %).

«Чтобы позитивные тенденции сохранялись, нужно продолжить совместную работу по совершенствованию торгового режима, устранять имеющиеся изъятия и ограничения, улучшать структуру торгового баланса, в том числе за счет повышения доли поставок высокотехнологичной и наукоемкой продукции», - подчеркнул Арбузов.