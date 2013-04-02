В Госводагентстве успокаивают: внезапного наводнения в Киеве не будет

Ожидается, что уровень воды в Днепре возле Киева поднимется на 2-3 метра, пик половодья придется на вторую декаду апреля. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя Госводагентства Алексей Чунарев.

«Мы готовы к приему высокой воды - это ключевой вопрос, который интересует киевлян. Мы готовы принять избыток в емкостях, которые заранее уже были подготовлены. Это, в частности, Киевское водохранилище - мы готовы в него принять дополнительно более 800 миллионов кубических метров воды - это то потенциальная вода, которая будет идти в Киев», - отметил Чунарев.

«Внезапного наводнения не ожидается. Наводнение, или весеннее половодье - это прогнозируемое явление, можно сказать сколько, в частности через Киев, пройдет кубокилометров воды. Фактически, мы были свидетелями того, что с 20-го на 22-е число выпало большое количество осадков. Мы пересмотрели, проанализировали заново, за это время, смоделировали ситуацию и можем четко заявить - угрозы внезапного повышения уровня воды для киевлян нет», - заявил заместитель председателя Госводагентстве.

«Пик половодья, которое зайдет в Киевское водохранилище будет во второй декаде апреля месяца. Сначала зайдет припятская вода в Киевское водохранилище, за ней сразу пойдет днепровская, и только потом пойдет деснянская - это уже будет начало мая, тогда как она впадает непосредственно в пределах Киева. Ко всему мы готовы», - отметил Чунарев.

«Мы ожидаем, что уровень воды будет в пределах Киева будет колебаться, в Балтийской системе, от 93,3 до 93,7 метров. Это тот уровень, который мы будем искусственно поддерживать. Сейчас отметка 90,8 метра, то есть это плюс 2-3 метра. Но эта вода поднимется искусственно, регулируемо и без негативных последствий для киевлян », - добавил он.