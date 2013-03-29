В Киеве «накрыли» две аптеки, где из-под прилавков торговали наркотиками

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, в ходе проведения оперативных мероприятий в течение суток работники столичного управления по борьбе с незаконным обортом наркотиков в двух столичных аптеках изъяли свыше тысячи таблеток, среди которых сильнодействующие лекарственные средства, – сонат и димедрол, а также наркотическое средство – паратрал. Стоимость изъятого, по ценам черного рынка, составляет около 27 тыс. грн.

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В одной из аптек провизор тщательным образом скрывала как сами таблетки, так и незаконно полученную выручку. Когда в учреждение зашли правоохранители, женщина побежала в гардеробную, где за кафелем между водопроводными трубами хранила деньги. Пакеты с таблетками провизор прятала за вмонтированным в витрину кассовым аппаратом. Стоимость одной такой таблетки колеблется от 35 до 50 грн. По предварительной информации, за один рабочий день женщина зарабатывала на запрещенных препаратах около 5 тыс. грн.

Аптека, невзирая на вывеску с графиком работы, работала с 9.00 максимум до 14.00, однако лица, знавшие о продаже запрещенных препаратов, ожидали открытия учреждения уже с 7.00. Один из жителей дома, где располагалась аптека, пожаловался работникам милиции.

Получив информацию, сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков начали проверку. Информация подтвердилась не сразу, ведь провизор тщательным образом маскировала свой бизнес, однако, невзирая на конспирацию, незаконную деятельность аптек прекратили. Дальнейшую судьбу фармацевта будет решать следствие и суд.

По данным фактам начато уголовное производство по статье 321 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих или сильнодействующих лекарственных средств». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Ведутся следственные действия.

Вопрос дальнейшего функционирования этих аптек будет решать Государственная служба Украины по лекарственным средствам, в которую направлены официальные письма с сообщением о незаконных действиях работников данных учреждений.