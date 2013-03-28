Житомирянин в суде доказал, что загранпаспорт должен стоить 170 гривень

Как сообщил корреспонденту УНИАН житомирянин Иван Фурлет, сегодня он выиграл суд, где доказал, что оформление и выдача загранпаспорта в Украине стоит 170 грн.

“Это решение суда и ряд других решений в очередной раз свидетельствуют, что Государственная миграционная служба сознательно нарушает действующее законодательство и занимается ничем иным как незаконным бизнесом, в нарушение права граждан. А для граждан это пример того, что нужно не бояться чиновников и смело отстаивать свои права”, - сказал И.Фурлет.

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Он рассказал, что в прошлом году подавал документы в Отдел гражданства и регистрации физических лиц (сейчас Государственной миграционной службы) в соответствии с действующими правилами оформления и выдачи загранпаспортов.

Однако, по словам И.Фурлета, ответственный за принятие документов инспектор неправомерно потребовал предоставить дополнительные документы и заплатить значительно большую сумму денег, не предусмотренную правилами.

" От меня требовали больше, чем 170 грн.", - сказал И.Фурлет.

Тогда инспектор отказал в принятии документов житомирянину, а И.Фурлет пошел в суд. Там он лично в судебном порядке обжаловал неправомерные действия чиновников.

“Данное решение, хотя и признает неправомерными действия конкретного работника, но следует понимать, что настоящим виновником является “система”. И то, что она действует неправильно, следует исправлять, а не терпеть”, - сказал И.Фурлет.

После 5 судебных заседаний судья Житомирского окружного административного суда удовлетворила исковые требования и именем Украины признала неправомерными требования предоставить дополнительные документы и отказ в принятии документов согласно утвержденным правилам работником ОГиРФЛ.