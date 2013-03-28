Евро на межбанке катится вниз

В четверг, 28 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1490, к 12:00 сузился спрэд - 8,1450/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2625/29, к 12:00 цены снизились - 0,2621/25. В России курс доллар-рубль поднялся и к 12:00 установился на уровне 30,9930 (+0,0590).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2798/1,2800, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4275/10,4355, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4020/10,4120.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1450, к 12:00 цены поднялись до 8,1465/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,1450/8,1480 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4445/10,4540, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4300/10,4395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,4090/10,4185.