Авиация доставила из Франкфурта на Кипр 5 миллиардов евро

Авиация доставила 5 миллиардов евро на Кипр для банков, которые открываются в четверг после двухнедельных "каникул", сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую газету "Вима".

Специальный рейс прибыл из Франкфурта в аэропорт Ларнаки, деньги перегрузили в контейнеры и под усиленной полицейской охраной перевезли в Центральный банк Кипра. Европейский центробанк отказался комментировать это сообщение, пишет издание.

Банковские учреждения Кипра будут работать в четверг с 12 до 18 часов, хотя обычно они открываются в 9 утра. Трехчасовая задержка объясняется тем, что служащим банков должны разъяснить все ограничительные меры, которые временно вводят ЦБ и Минфин, чтобы они избежали ошибок. В частности, запрещено выдавать более 300 евро наличными на человека в день с каждого счета в банковском учреждении. Ограничены и все другие переводы денег.

Ограничения не касаются дипломатических миссий и поступления денежных средств и-за рубежа, а также операций Центрального банка и Минфина. Действовать эти меры будут четыре дня.

Банки не работали с субботы, 16 марта, после инициативы Еврогруппы обложить налогом все депозиты. Хотя парламент Кипра и отклонил это предложение, доверие к банковской системе было подорвано и ЦБ был вынужден закрыть кредитные учреждения в ожидании новых решений по выходу из кризиса и из-за опасений массового снятия средств со счетов.