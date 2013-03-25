В Кабмине уверены, что упрощение виз поможет популяризировать евроинтеграцию

«Ратификация Европейским парламентом 17 апреля соглашения о дополнительном упрощении визового режима ЕС для украинских граждан станет важным аргументом для укрепления поддержки евроинтеграционного курса в украинском обществе», - об этом заявил руководитель группы советников вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Константина Грищенко Олег Волошин.

Он напомнил, что данное соглашение облегчит поездки в ЕС для представителей общественных и религиозных организаций, профсоюзов, журналистов. Эти категории граждан смогут претендовать на многократные, бесплатные и долгосрочные визы, получение которых будет происходить по упрощенной процедуре. Руководитель группы советников также подчеркнул, что документ гарантирует всем без исключения украинцам право обращаться за визой напрямую в консульские учреждения европейских государств, минуя визовые агентства.

При этом для стоимости услуг визовых агентств устанавливается четкая верхняя граница в 30 евро. Также приезжие из регионов смогут требовать рассмотрения визового ходатайства по сокращенной процедуре, что позволит экономить на вынужденном проживании в Киеве или других городах, где расположены консульства европейских стран.

«Те сложности, с которыми украинцы сегодня все еще сталкиваются при получении Шенгенских виз, сильнее, чем любая агитация за другой геополитический выбор, подрывает поддержку евроинтеграционного курса в нашей стране. Уменьшение, а в ближайшей перспективе и полное устранение визовых барьеров на практике разрушит миф о том, что стремясь сближение с Евросоюзом, Украина стучится в закрытые двери », - подчеркнул Волошин.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2013 Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

Ранее, 21 февраля с. г., Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной. За проект доклада Клода Моресмо (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов комитета, против - 3, воздержались - 6. 22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку Соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз 23 июля 2012.