Суд обязал правительство Москвы вернуть Украине санаторий в Евпатории
16:07, 22 марта 2013Общество
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Севастопольский апелляционный хозяйственный суд обязал правительство Москвы вернуть в госсобственность Украины санаторий "Первомайский" в Евпатории.
Санаторий обязали вернуть ФГИУ
Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом суд удовлетворил исковое требование прокуратуры Евпатории о признании недействительными решений исполкома Евпаторийского горсовета, которыми имущественный комплекс санатория "Первомайский" оформлен на департамент имущества Москвы."Суд признал обоснованными доводы надзорного ведомства об отсутствии у органа местного самоуправления полномочий по распоряжению спорным имуществом. В этих обстоятельствах решение об оформлении права собственности отменено, иностранный собственник, который приобрел санаторный комплекс на основании этих решений, обязан вернуть его Фонду имущества Украины", - говорится в сообщении.
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