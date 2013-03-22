Суд обязал правительство Москвы вернуть Украине санаторий в Евпатории

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом суд удовлетворил исковое требование прокуратуры Евпатории о признании недействительными решений исполкома Евпаторийского горсовета, которыми имущественный комплекс санатория "Первомайский" оформлен на департамент имущества Москвы.

"Суд признал обоснованными доводы надзорного ведомства об отсутствии у органа местного самоуправления полномочий по распоряжению спорным имуществом. В этих обстоятельствах решение об оформлении права собственности отменено, иностранный собственник, который приобрел санаторный комплекс на основании этих решений, обязан вернуть его Фонду имущества Украины", - говорится в сообщении.