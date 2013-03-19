В Луганской области горела частная шахта
22:13, 19 марта 2013Общество
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В государственную пожарно-спасательную часть № 16 поступило сообщение о пожаре в частной шахте «Арсенал 2007» в г. Ровеньки Луганской области.
В Луганской области произошел пожар в частной шахте
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на место вызова было направлено 2 пожарных автомобиля. Пожар был оперативно ликвидирован.
В результате возгорания кровли компрессорной подстанции, которая расположена на поверхности частной шахты, повреждено 10 кв. м и уничтожено 20 кв. м покрытия компрессорной подстанции.
Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
В шахте во время пожара находились 15 рабочих, связь с которыми была утрачена из-за повреждения огнем телефонного кабеля. В то же время все рабочие смогли самостоятельно выйти на поверхность. Жертв и пострадавших нет.
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