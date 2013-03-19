В Луганской области горела частная шахта

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на место вызова было направлено 2 пожарных автомобиля. Пожар был оперативно ликвидирован.

В результате возгорания кровли компрессорной подстанции, которая расположена на поверхности частной шахты, повреждено 10 кв. м и уничтожено 20 кв. м покрытия компрессорной подстанции.

Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В шахте во время пожара находились 15 рабочих, связь с которыми была утрачена из-за повреждения огнем телефонного кабеля. В то же время все рабочие смогли самостоятельно выйти на поверхность. Жертв и пострадавших нет.