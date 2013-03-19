Мужчина упал с велосипеда под поезд

По сообщению, 17 марта в 22:20 казатинским спасателям поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале станции Казатин произошел несчастный случай с 49-летним жителем районного центра.

Как выяснилось, мужчина на велосипеде не соблюдал правил безопасности на железной дороге и, не справившись с управлением, упал на рельсы под колеса пассажирского поезда №81 «Киев - Ужгород».

Пострадавший доставлен в реанимационное отделение Казатинской больницы с диагнозом «травматическая ампутация обеих кистей рук». Состояние пострадавшего тяжелое.