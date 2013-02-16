Украинский корвет впервые вышел в Черное море на боевую службу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС 15 февраля противолодочный корвет «Тернопіль» покинул место постоянного базирования и отправился в определенный район Черного моря. Во время длительного похода корвет под командованием капитана 3-го ранга Олега Григорьева будет осуществлять мероприятия, связанные с защитой интересов Украины в исключительной (морской) экономической зоне Украины, а также с контролем судоходства в рамках выполнения задач антитеррористической операции «Черноморская гармония».

Начальник штаба — первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Шакуро, провожая корабль, отметил, что «Тернопіль» во время плавания будет взаимодействовать с различными подразделами флота, с авиацией.

«Своим походом вы открываете новую страницу в истории Военно-морских сил Украины. Боевой службой «Тернополя» начинается цикл боевых служб кораблей флота, которые отвечают оперативным задачам Военно-морских сил в мирное время», — отметил контр-адмирал.

В первый день плавания «Тернопіль» совместно с судном обеспечения в определенном районе Черного моря провел тактические учения по передаче разных грузов, пополнению запасов горючего.

Как стало известно УНИАН из военных источников в Севастополе, со времени обретения украинской независимости корабли украинских ВМС боевую службу в Черном море не несли.

Во времена Советского Союза корабли Военно-морского флота СССР несли боевую службу в Средиземном море, Индийском океане и в других районах Мирового океана.