В Одессе сгорел трамвай (видео)

Возгорание трамвайного вагона маршрута № 3 произошло в конце дня 8 марта.

«Кабина вагона загорелась как раз в тот момент, когда он находился на конечной остановке – в районе между первой станцией Люстдорфской дороги и площадью Толбухина. Поэтому, к счастью, в салоне не было пассажиров», - говорится в сообщении.

Как пояснили в коммунальном предприятии «Одесагорэлектротранс», вагон сразу же поставили на запасной путь и вызвали спасателей. Никто не пострадал. Оперативно прибывшие пожарные потушили огонь, однако значительная часть трамвая выгорела.

По предварительным данным, возгорание возникло в результате короткого замыкания. Конкретные причины ЧП устанавливаются.