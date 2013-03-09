В Одессе сгорел трамвай (видео)
11:54, 09 марта 2013Общество
2694 0
В Одессе сгорел трамвай, сообщили УНИАН в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание трамвайного вагона маршрута № 3 произошло в конце дня 8 марта.
«Кабина вагона загорелась как раз в тот момент, когда он находился на конечной остановке – в районе между первой станцией Люстдорфской дороги и площадью Толбухина. Поэтому, к счастью, в салоне не было пассажиров», - говорится в сообщении.
Как пояснили в коммунальном предприятии «Одесагорэлектротранс», вагон сразу же поставили на запасной путь и вызвали спасателей. Никто не пострадал. Оперативно прибывшие пожарные потушили огонь, однако значительная часть трамвая выгорела.
По предварительным данным, возгорание возникло в результате короткого замыкания. Конкретные причины ЧП устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter