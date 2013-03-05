В Крыму восьмерых милиционеров посадили на 9 лет за наркоторговлю

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, милицейское ОПГ организовал из своих подчиненных начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Керченского горуправления МВД.

По данным надзорного ведомства, "оборотни" в погонах создавали видимость эффективной борьбы. Такая "работа" сопровождалось должностными фальсификациями, незаконными задержаниями граждан и привлечением их к уголовной ответственности. В целом, установлены полтора десятка эпизодов преступной деятельности.

Суд также лишил всех 10-х милиционеров званий и права три года работать в правоохранительных органах.

Прокуратура Крыма изучает вынесенный на этой неделе приговор на соответствие закону.