В Крыму восьмерых милиционеров посадили на 9 лет за наркоторговлю

22:45, 05 марта 2013
Общество
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В Крыму Симферопольский районный суд приговорил восьмерых сотрудников милиции к 8-9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный оборот наркотиков и задержания, еще двоим назначил условное наказание.

Суд также лишил всех милиционеров званий / Фото: Veer

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, милицейское ОПГ организовал из своих подчиненных начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Керченского горуправления МВД.

По данным надзорного ведомства, "оборотни" в погонах создавали видимость эффективной борьбы. Такая "работа" сопровождалось должностными фальсификациями, незаконными задержаниями граждан и привлечением их к уголовной ответственности. В целом, установлены полтора десятка эпизодов преступной деятельности.

Суд также лишил всех 10-х милиционеров званий и права три года работать в правоохранительных органах.

Прокуратура Крыма изучает вынесенный на этой неделе приговор на соответствие закону.

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