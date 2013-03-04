4-7 марта «ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА» на территории стадиона «Олимпийский»

Накануне праздника 8 Марта приятным и полезным для каждого киевлянина станет посещение павильонов на территории стадиона «Олимпийский», где впервые одновременно пройдут три выставки: «Праздничная ярмарка», «Меховая ярмарка» и «Зеленая ярмарка». Это, безусловно, станет значительным предпраздничной событием Киева.

Выставки-ярмарки на территории стадиона «Олимпийский» - это всегда островок праздничного настроения и положительных эмоций. Участники этих мероприятий ждут, чтобы показать и предложить свою продукцию. Здесь можно приобрести подарки к празднику на любой вкус.

"Праздничнаяая ярмарка" порадует широким ассортиментом товаров: мужская, женская и детская одежда, обувь, классические женские и мужские костюмы от украинского производителя, кожгалантерея (сумки, ремни и т.п.), головные уборы, разнообразный трикотаж - от простых футболок до креативных авторских моделей, белье , домашний текстиль, косметика, бижутерия и многое другое на любой вкус и кошелек.

Если Вас интересуют изделия из меха и кожи, Вам не нужно ехать или идти в другое место - именно здесь, в этом же павильоне на территории стадиона «Олимпийский», проходит выставка «Меховая Ярмарка».

Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, жилетов, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров - ждут Вас. На «Меховой ярмарке» представлены изделия классического и современного дизайна из норки, соболя, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика. Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров - это возможность приобрести обновку к сезону.

Приходите на выставку, и Вы сможете не только приобрести обновку для себя, но и выбрать подарки к 8 Марта родным, любимым, близким и друзьям. Здесь Вас ожидает множество предложений.

«ЗЕЛЕНЫЙ ЯРМАРКА» - специализированная выставка-продажа для дачников, садоводов, огородников, всех, кого интересуют растения, выращивание и уход за ними, тоже начнет работу 4 марта в павильоне на территории стадиона «Олимпийский» (Киев, ул. Большая Васильковская (Красноармейская ), 55).

Интересен и само место проведения выставок-ярмарок - павильоны на территории стадиона «Олимпийский» (бывший «Республиканский» по адресу: ул. Большая Васильковская, 55).

Теперь стадион «Олимпийский» - это не только яркие футбольные и другие спортивные мероприятия, но и интересные выставки и выставки-продажи. Днем проход через территорию стадиона свободный.

Место очень удобное - центр Киева. Возле стадиона «Олимпийский» пространстве парковки, рядом две станции метро. Добраться выставочного павильона можно как от станции метро «Дворец спорта», так и от метро «Олимпийская».

Посетите традиционную «Праздничную ярмарку» в павильон на стадионе «Олимпийский»!

Время работы с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 38-40-656, (094) 92-87-656.

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